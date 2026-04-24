Napoli, ansia Hojlund: provino decisivo per la Cremonese, scalda i motori Giovane

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, Rasmus Hojlund non è al top della condizione. Il quotidiano racconta di ore d’ansia a Castel Volturno, dove si valuta un possibile cambio in attacco.
Stamane ci sarà il provino definitivo nella rifinitura, che deciderà se il danese sarà in campo dal 1′ o sarà costretto ad un nuovo forfait come nella gara contro il Milan. Conte e i fantallenatori incrociano le dita.
Napoli, Giovane pronto in caso di forfait di Hojlund
Intanto, Giovane è stato messo in allerta: toccherà a lui guidare l’attacco, ove mai Hojlund dovesse alzare bandiera bianca per la sfida di questa sera contro la Cremonese. Il brasiliano tornerebbe al centro dell’offensiva, dopo la titolarità avuta nella sfida al Milan.