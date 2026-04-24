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Napoli, ansia Hojlund: provino decisivo per la Cremonese, scalda i motori Giovane

Vincenzo Letizia 24 Aprile 2026 0 36 sec read

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della SeraRasmus Hojlund non è al top della condizione. Il quotidiano racconta di ore d’ansia a Castel Volturno, dove si valuta un possibile cambio in attacco.

Stamane ci sarà il provino definitivo nella rifinitura, che deciderà se il danese sarà in campo dal 1′ o sarà costretto ad un nuovo forfait come nella gara contro il Milan. Conte e i fantallenatori incrociano le dita.

Napoli, Giovane pronto in caso di forfait di Hojlund

Intanto, Giovane è stato messo in allerta: toccherà a lui guidare l’attacco, ove mai Hojlund dovesse alzare bandiera bianca per la sfida di questa sera contro la Cremonese. Il brasiliano tornerebbe al centro dell’offensiva, dopo la titolarità avuta nella sfida al Milan.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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