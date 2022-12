NAPOLI – Stamane primo allenamento degli azzurri ad Antaliya, nel campo del lussuoso Resort turco

E’ cominciata in forma ufficiale la seconda parte della stagione azzurra 2022/23. Si è ripartiti dalla Turchia, dove, questa mattina, il Napoli, ovviamente non al completo. nel campo del lussuoso Resort che lo ospita sta per svolgere il primo allenamento dopo le vacanze, causa Mondiale. In questi giorni di permanenza ad Antalya., mister Spalletti si potrà sincerare delle condizioni fisiche dei suoi giocatori e preparerà al meglio il gruppo per la ripresa del campionato. Durante questo mini ritiro invernale, il Napoli, come già anticipato in precedenza, si cimenterà in due amichevoli contro i padroni di casa dell’Antalyaspor e contro il Crystal Palace. Quindi, al ritorno alla base, i ragazzi del tecnico toscano incontreranno in una terza amichevole, questa volta a Fuorigrotta gli spagnoli del Villarreal, gara fissata per il 17 dicembre, mentre il giorno 21, ci sarà l’ultimo march, per una quarta amichevole, In Francia, contro il Monaco.