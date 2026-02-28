Le formazioni ufficiali di Verona vs Napoli

Verona – Allo stadio ‘Bentegodi‘ si gioca Hellas Verona-Napoli, 27a giornata di Serie A Enilive 2025/26.
HELLAS VERONA-NAPOLI
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco
Allenatore: Antonio Conte
Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)