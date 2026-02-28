NEWS

Le formazioni ufficiali di Verona vs Napoli

Vincenzo Letizia 28 Febbraio 2026 0 32 sec read

Verona – Allo stadio ‘Bentegodi‘ si gioca Hellas Verona-Napoli27a giornata di Serie A Enilive 2025/26.

HELLAS VERONA-NAPOLI

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco
Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Zapata, si decide il suo futuro: nel pomeriggio attesi i suoi agenti a Castelvolturno

Gli agenti di Duvan Zapata sono attesi nel pomeriggio a Castelvolturno per un colloquio con i dirigenti del Napoli. La situazione dell’attaccante è chiara: Duvan […]

28 Luglio 2017 0 22 sec read

Insigne, l’ex agente: “Toronto? Vuol dire andare a fare esibizioni, si parla di un altro calcio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Ottaiano, agente. “Insigne in Canada? Dipende dalle scelte di vita e professionale. […]

28 Dicembre 2021 0 37 sec read

Luigi Necco: “Napoli, De Laurentiis difende il suo capitale. E su Beretta…”

Napoli chiama e in questo caso Roma non risponde”. Luigi Necco, storico giornalista Rai, usa una delle sue frasi più note per commentare lo sfogo […]

11 Agosto 2015 0 56 sec read

Antonio Di Gennaro: “Se fossi il Napoli punterei su Mascherano”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, allenatore “Il Napoli deve intervenire sul mercato di […]

15 Dicembre 2015 0 35 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui