LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Hojlund apre le danze, Lukaku salva dalla disfatta

Eduardo Letizia 28 Febbraio 2026 0 1 min read

Meret 5.5 – Incolpevole sul gol, rischia la frittata nel finale con un’uscita a vuoto.

Beukema 6 – Si oppone con fisicità e discreta attenzione ai non irresistibili attaccanti veronesi.

Juan Jesus 5.5 – Con esperienza, irruenza e un pizzico di malizia, dirige la zona centrale della difesa azzurra.

Buongiorno 5.5 – Tiene nello scontro diretto, qualche affanno in fase di costruzione e rilancio.

Politano 6 – Buona spinta nei primi minuti di gara, sulla destra, ma va affievolendosi costantemente nel corso del match.
(Mazzocchi 5.5 – Schierato a sinistra, spostando Gutierrez a destra, giusto per non sfruttare le due torri, nel tourbillon di mosse cervellotiche di Conte, nel finale.)

Elmas 6 – Ci mette corsa e grinta, con qualche interessante giocata individuale.

Lobotka 6 – Qualche buona incursione centrale, una regia pulita ma prevedibile.
(Gilmour 5.5 – Entra senza infondere particolare lucidità.)

Spinazzola 6 – Cerca qualche accelerazione sulla corsia mancina, senza trovare la precisione necessaria ad un assist decisivo.
(Gutierrez 5.5 – Prima a sinistra, poi a destra senza incidere particolarmente.)

Vergara 6.5 – Buone accelerazioni centrali, palla al piede, manca la sua abilità nel legare i reparti nel finale.
(Giovane 6 – Ha il merito dell’assist per il gol finale di Lukaku.)

Hojlund 7 – Gran gol di testa ad inizio match ed una prestazione di lotta continua su ogni pallone.

Alisson 6.5 – Accelerazioni sempre pericolose ed utili a dare la scossa ad una manovra altrimenti monotona.
(Lukaku 7 – Zampata finale che regala tre punti ormai insperati.)

 

