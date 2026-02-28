LA PARTITA – Verona-Napoli 1-2, gli azzurri vincono con Hojlunfd e Lukaku

Il Napoli batte 2-1 il Verona al Bentegodi. Nel primo tempo apre le marcature Hojlund, nella ripresa risponde il Verona con Akpra Akpro, ma gli azzurri rispondono nel recupero con Lukaku.

PRIMO TEMPO

Al 2’ passa subito in vantaggio il Napoli con Hojlund, che viene servito da Vergara e di testa spedisce il pallone in rete. Al 20’ ci prova ancora il Napoli con un tiro dalla distanza di Elmas, ci arriva Montipò. Azzurri molto propositivi in fase offensiva e buona gestione della fase di non possesso. Al 37’ Spinazzola serve Hojlund, l’attaccante prova la conclusione a tu per tu con Montipò che respinge. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 65’ arriva il pareggio del Verona con Akpra Akpro, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo approfitta di una deviazione di Hojlund, riceve il pallone e spedisce in rete. Successivamente il Verona si rende pericoloso il numerose occasioni, ma gli azzurri si fanno trovare pronti. Al 90′ l’arbitro asdsegna 5 minuti di recupero e al 97′ torna in vantaggio il Napoli con Lukaku, che riceve il pallone da Hojlund e spedisce in rete.

IL TABELLINO

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (55′ Frese), Nelsson, Edmundsson; Oyegoke (70′ Suslov), Akpa-Akpro (82′ Niasse), Gagliardini, Harroui (82′ Slotsager), Bradaric; Bowie, Sarr (55′ Mosquera). Allenatore: Paolo Sammarco

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano (78′ Mazzocchi), Lobotka (73′ Gilmour), Elmas, Spinazzola (52′ Gutierrez); Vergara (78′ Giovane), Alisson Santos (73′ Lukaku); Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Reti: 2′ Hojlund (N), 64′ Akpa Akpro (V), 90+6′ Lukaku (N)

Ammoniti: Akpa Akpro (V), Vergara (N), Sammarco (V), Conte (N), Elmas (N), Suslov (V), Harroui (V), Juan Jesus (N)

Mariano Potena