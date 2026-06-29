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Dua Lipa a Ischia in maglia del Napoli: le foto social del viaggio di nozze | Spettacoli

Vincenzo Letizia 29 Giugno 2026 0 1 min read

L’estate azzurra di Dua Lipa: Ischia conquista la popstar

Blindati, anzi blindatissimi. Fin dal fatidico sì celebrato a Palermo lo scorso 31 maggio, il matrimonio e la successiva luna di miele della popstar mondiale Dua Lipa e dell’attore Callum J. Turner sono rimasti avvolti nel mistero, protetti da teli neri anti-paparazzi e da una cortina di assoluta riservatezza. A rompere l’assedio, però, ci ha pensato la stessa cantante britannica, regalando ai social una cartolina d’autore che ha subito infiammato i tifosi e gli amanti del Golfo.
A sorpresa, l’album dei ricordi digitali della coppia ha incoronato Ischia come regina della loro fuga d’amore segreta, vissuta circa due settimane fa nell’isola verde.

Una maglia azzurra a San Montano

A scatenare il delirio dei fan – e una pioggia inevitabile di milioni di like – è stato il primo scatto della serie pubblicato dalla cantante. Dua Lipa posa infatti fiera con la maglia ufficiale del Napoli, avendo come cornice l’inconfondibile e spettacolare baia di San Montano a Lacco Ameno.
La coppia è stata ospite dell’esclusivo e riservatissimo hotel Mezzatorre, un autentico avamposto di paradiso che la popstar aveva già scelto e amato in passato. Una scelta di stile e di appartenenza “partenopea” che non è sfuggita nemmeno ai canali ufficiali della SSC Napoli, che hanno subito approvato il post con un like d’eccezione.

Spaghetti, cornetti e panorami da sogno

Non solo calcio e grande moda. Gli scatti condivisi da Dua Lipa raccontano un’immersione totale nei piaceri e nei colori dell’isola. Tra i panorami mozzafiato che hanno stregato i due sposi, nell’album virtuale c’è spazio per la più classica delle tradizioni culinarie locali: un fumante piatto di spaghetti alle vongole e l’immancabile cornetto ischitano.
Il Sud Italia si conferma così la meta del cuore per le grandi star internazionali, capaci di trasformare una luna di miele privata in uno straordinario spot di bellezza, tra amore, buona tavola e un tocco di insostituibile passione azzurra.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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