Il re del litorale: Marek Hamsik e quel legame mai spezzato con Castel Volturno

Non importa quanti anni passino, né quali siano le latitudini della sua vita calcistica o professionale: per Marek Hamsik il richiamo di Castel Volturno e del litorale domizio continua a rimanere irresistibile. “Marekiaro” è tornato a farsi vedere in tutto relax sulle spiagge del Villaggio Coppola, a pochi passi da quel centro sportivo che per ben undici stagioni è stato la sua seconda casa durante l’indimenticabile militanza in maglia azzurra.

L’ex amatissimo numero 17 e primatista all-time di presenze con il Napoli ha scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza proprio nella località alle porte del capoluogo campano. Un ritorno che sa di casa, un amore mai sbiadito e nato fin dal suo arrivo in Italia, nella lontana estate del 2007, quando scelse di mettere radici proprio su questa costa.

Un bagno di folla (anche senza cresta)

Hamsik, che per anni ha vissuto in una villa a due passi dai campi di allenamento, si è concesso il collaudato bagno di folla e affetto tra i residenti e i villeggianti della zona di Pinetamare. Tra una passeggiata sulla sabbia fine e un momento di totale riposo, l’ex centrocampista – oggi dirigente e team manager della nazionale slovacca – non ha negato sorrisi, autografi e selfie a quanti lo hanno riconosciuto, nonostante l’assenza della sua iconica e famosa cresta.

Un legame indissolubile con il territorio, testimoniato da diversi scatti social che nel giro di poche ore sono diventati virali su Instagram e TikTok, scatenando la nostalgia dei tifosi partenopei.

Il ritorno di Hamsik a Castel Volturno non è una semplice vacanza, ma la conferma di un cordone ombelicale mai reciso. Mentre il calcio moderno consuma idoli alla velocità di un clic, “Marekiaro” dimostra che l’appartenenza a una terra e a un popolo può superare indenne il tempo e le distanze. Perché a volte, per sentirsi ancora un vero re, basta un tuffo nel mare di casa.