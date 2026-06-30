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ALLEGRI RINUNCIA ALLA BUONUSCITA – Con il percepimento della mensilità di giugno l’ex Milan, chiude ogni rapporto con il club rossonero

Armando Fico 30 Giugno 2026 0 40 sec read

La telenovela fra Max Allegri ed il Milan, che durava da mesi, riguardante la buonuscita, dopo l’esonero, sta per concludersi, una volta per tutte, con la vittoria di Ibrahimovic e soci. Infatti, il club rossonero, pagando al vecchio allenatore anche lo stipendio del mese di giugno, chiude la questione, obbligando il nuovo tecnico azzurro a rinunciare a qualsiasi forma di buonuscita. Pertanto, adesso Allegri è libero di mettere nero su bianco con la società partenopea a cui si legherà con un contratto triennale a 4,5 milioni di euro, a stagione. Il presidente De Laurentiis gli affiderà, dunque, il suo Napoli, con l’auspicio che possa seguire le orme di Antonio Conte, come accaduto alla Juve. In giornata, già potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, attraverso un post su X,  da parte del patron cinematografico, del suo benvenuto in azzurro.

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