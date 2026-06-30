INTERVISTE

GIOVANNI MANNA -“Il Napoli deve, prima, vendere e poi, fare nuovi innesti, il centrocampo è ok, quindi Rabiot non verrà

Armando Fico 30 Giugno 2026 0 1 min read

Il Direttore Sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato un’intervista all’emittente Sportitalia, nella quale ha parlato del mercato del Napoli, di Allegri, di Lobotka e di Rabiot. Insomma, per il Direttore, sarà un’estate caldissima, a prescindere dal meteo. Queste le sue dichiarazioni:

Nella scorsa sragione abbiamo investito tantissimo: qualcosa è andata bene e  qualcosa no, ma restiamo sereni, il Napoli ha  una rosa assai  competitiva, quando arriverà il nuovo tecnico, assieme faremo le valutazioni e poi decideremo il da fasi. Tuttavia , prima di comprare, dobbiamo assolutamente cedere i giocatori in esubero. La rosa comprende due portieri titolari, due terzini destri, cinque difensori centrali, tre terzini sinistri, sei centrocampisti, due esterni destri, due sinistri, quattro attaccanti, più Rao, che è un giovane di grande prospettiva, ed Hasa che rientra dalla Carrarese, oltre ai giovani che sono in prestito. Se esce uno,  potrà entrare un altro. Ma se non esce nessuno, non entrerà nessuno. Gila è un difensore fortissimo , non lo dico io, lo dicono tutti. Lo spagnolo è pronto ad andare nei grandi club italiani ed esteri. Lo stiamo trattando ma se si aprirà un’asta al rialzo non parteciperemo. Rabiot non verrà a Napoli, visto che abbiamo, a centrocampo, gente come Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour. Siamo a posto così”

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