Mondiali – La caduta degli dei , Germania e Olanda eliminate dalla competizione ai calci di rigore, passano Paraguay e Marocco

Nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, con gare da dentro o fuori, a sorpresa, si è registrata la caduta degli dei. L’Olanda e la Germania sono fuori dal mondiale, dopo i calci di rigori; festeggiano, invece, Marocco e Paraguay. Sia i tedeschi, che i tulipani avevano chiuso i tempi regolamentari e i supplementari sul risultato di 1 a 1, quindi, alla lotteria dei tiri dal dischetto hanno avuto la peggio, e dovranno fare ritorno a casa. Dopo due eliminazioni ai gironi, per la Germania, arriva così un’altra brutta delusione . Il Paraguay, dal canto, per passare agli ottavi, ha disputato una gara quasi perfetta: difesa organizzata, massima concentrazione e freddezza dal dischetto e ha ottenuto, senza neanche strafare quello che voleva alla vigilia. Anche per il Marocco un successo meritato. L’Olanda è apparsa troppo prudente e, dopo il vantaggio, ha arretrato di molto il baricentro nel tentativo di difendere il prezioso golletto, però non ci è riuscita consentendo la rimonta agli avversari. Un pò quello che è successo all’Italia nello spareggio playoff contro la Bosnia.