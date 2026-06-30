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Mondiali – La caduta degli dei , Germania e Olanda eliminate dalla competizione ai calci di rigore, passano Paraguay e Marocco

Armando Fico 30 Giugno 2026 0 51 sec read

Nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, con gare da dentro o fuori, a sorpresa,  si è registrata la caduta degli dei. L’Olanda e la  Germania sono fuori dal mondiale, dopo i calci di  rigori; festeggiano, invece,   Marocco e Paraguay. Sia i tedeschi,  che i tulipani avevano chiuso i tempi regolamentari e i supplementari sul risultato di 1 a 1, quindi,  alla lotteria dei tiri dal dischetto hanno avuto la peggio, e dovranno fare  ritorno a  casa. Dopo due eliminazioni ai gironi, per la Germania,  arriva così un’altra brutta delusione  . Il Paraguay, dal canto, per passare agli ottavi, ha disputato una gara quasi  perfetta: difesa organizzata, massima concentrazione e freddezza dal dischetto e ha ottenuto, senza neanche strafare quello che voleva alla vigilia. Anche per il Marocco un successo meritato. L’Olanda è apparsa troppo prudente e, dopo il vantaggio, ha arretrato di molto il baricentro nel tentativo di difendere il prezioso golletto, però non ci è riuscita consentendo la rimonta agli avversari. Un pò quello che è successo all’Italia nello spareggio playoff contro la Bosnia. 

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