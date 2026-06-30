UFFICIALE – Leonardo Spinazzola prolunga il contratto col Napoli fino al 2028, il calciatore felicissimo per il rinnovo

E’ di ieri la notizia ufficiale del prolungamento del contratto di Leonardo Spinazzola che ha rinnovato, con il Napoli, fino al 30 giugno 2028. L’esterno azzurro, si è detto emozionato e felice di sugellare la sua permanenza sotto il Vesuvio per altri due anni. L’intesa tra le parti premia uno dei protagonisti delle ultime stagioni in maglia azzurra, risolvendo, in anticipo le questioni contrattuali che potevano generare incertezze sul futuro. Spinazzola rappresenta un giocatore importante per il progetto tecnico del club e questo rinnovo avalla la centralità tattica, del buon Leonardo, con il placet anche di Allegri.