Serie C, il Benevento è un uragano che tramortisce il Latina con un sonoro 5-0

Accompagnato dal sostegno di circa 6000 cuori giallorossi, il Benevento cerca di ottenere la quinta vittoria tra le mura amiche contro un Latina che ha perso le ultime due gare ed è in cerca di un rilancio. Match valido per la 9^ giornata del campionato di serie C, girone C. Ad arbitrare è il signor Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa.

Tornando alla gara, nel Benevento non ci saranno Nardi e Pinato ma recuperano Meccariello e Acampora. Tra gli ospiti, oltre a Zacchi impegnato con l’ Italia Under 21, non ci saranno gli infortunati Scravaglieri e Mastroianni.

Pertanto, ecco le due formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Nunziante in porta. Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi in difesa. Talia, Prisco a centrocampo. In attacco Lamesta, Manconi, Simonetti a supporto di Perlingieri. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Ferrara, Meccariello, Sena, Veltri, Capellini, Agazzi, Viviani, Acampora, Borello, Carfora, Lanini, Starita.

Risponde il Latina con Cardinali tra i pali. Di Renzo, E. Vona e Marenco in difesa. Saccani, Riccardi, Ndoj, A. Vona a centrocampo. In avanti Improta, Di Livio alle spalle di Capanni. A disposizione: Basti, Civello, Cortinovis, Berman, Petermann, Ercolano, Ciko, Crecco, Addessi, Bocic, Di Giovannantonio, Martignago.

La gara

Una frittata grossa la commette il portiere del Latina al 4′, che regala il gol al Benevento calciando il pallone su Perlingieri e poi non riesce ad evitare la rete. Ospiti che stentano a creare azioni pericolose e al 22′ c’è un grosso brivido per l’ estremo difensore del Latina sulla conclusione di Talia, con il pallone che subisce una deviazione e sfiora il palo. Cartellino giallo per Ndoj del Latina al 25′.

Ci prova ancora il Benevento sugli sviluppi di una punizione al 27′: il colpo di testa di Berra termina di poco alto sulla traversa. Al 30′, nel Latina esce Capanni per infortunio ed entra Bocic. Nuovo cambio nella squadra pontina: al 34′ esce Vona ed entra Berman. Arriva anche il raddoppio per il Benevento: al 36′ è Talia al che, servito da Perlingieri, sigla il 2-0 a porta vuota con un tiro all’ incrocio dei pali. Al 41′ rimedia il giallo Prisco che commette fallo su Berman. Secondo giallo ed espulsione per Ndoj al 44′, il quale ferma una ripartenza del Benevento con Perlingieri. Concessi quattro minuti di recupero. Al 46′ cross di Lamesta e colpo di testa si Simonetti che si infrange sulla traversa. Poi è Perlingieri a provare a ribadire il pallone in rete ma si salva la difesa del Latina. La Strega va al riposo in meritato vantaggio.

A inizio ripresa il Latina inserisce Petermann al posto di Saccani. In campo c’è solo il Benevento che sigla la terza rete al 56′ con Perlingieri che difende palla in area, si gira e in diagonale fa secco il portiere avversario. Scatenato Perlingieri che al 59′, servito da Prisco, chiama alla deviazione il portiere che evita il poker sannita. Un minuto dopo è proprio Perlingieri che rimedia il giallo. Subito dopo si fa male Prisco e il Benevento lo sostituisce con Acampora. Nel Latina viene ammonito Di Renzo al 62′.

Doppio cambio nella Strega: al 70′ entrano Lanini e Starita per Perlingieri e Simonetti. Poker giallorosso al 75′: il neo entrato Lanini, servito da Acampora, entra in area e in diagonale fulmina Cardinali. Anche il Latina opera due nuovi cambi: al 76′ entrano Ercolano e Addessi al posto di Marenco e Improta.

Auteri nel Benevento fa entrare anche Viviani e Borello al posto di Talia e Manconi al 79′. Prima vera occasione per il Latina all’80’, ma si supera Nunziante sul colpo di testa di Di Renzo su assist di Bocic.

Scatenata la Strega che segna il quinto gol: all’ 86′ il portiere si oppone alla conclusione di Starita ma non può nulla sulla ribattuta di Lanini. Il match si chiude con due minuti di recupero nei quali è Viviani che prova a trovare l’ angolino ma il pallone esce di poco. Il Benevento asfalta il Latina e conquista tre punti strameritati.