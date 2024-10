EMPOLI vs NAPOLI – Martedì, il Napoli si ritroverà, a Castel Volturno, per prepapare il lunch match di domenica prossima

Dopo due giorni di riposo, la squadra di Amtonio Conte tornerà al lavoro, dopodomani, martedì, per preparare al meglio la difficile trasferta in Toscana, contro l‘Empoli, lunch match di domenica prossima, al Castellani, campo molto ostico al Napoli, valido per l’ottava giornata di campionato. Quel giorno, il tecnico leccese avrà a disposizione anche il capitano Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, di rientro dagli impegni con la nazionale italiana. Stessa cosa dicasi pure per Rrahmani, Lobotka, Kvara, Ngonge, mentre Anguissa e Olivera ritorneranno qualche giorno dopo. In vista di questa partita, Conte medita delle novità nel reparto arretrato: potrebbe, infatti partire titolare Spinazzola, in dubbio, invece, la presenza di Meret che l’allenatore azzurro non vuol rischiare. Il Napoli sta attraversando, come gli avversari, di turno, un buon periodo e non ha alcuna intenzione di mollare la testa della classifica, anzi, spera di allungare sulle contendenti, in quanto, dopo la sosta, ci saranno degli scontri diretti importanti, per Inter e Juve, le prime inseguitrici degli azzurri.