Lo scorso 21 settembre Meret si è infortunato nel primo tempo della gara allo Stadium contro la Juventus. I successivi accertamenti non hanno lasciato spazio a repliche: distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Periodo di permanenza ai box e Caprile al suo posto contro Monza e Como in campionato e Palermo in Coppa Italia, oltre ovviamente al resto della partita di Torino.

Durante la sosta il titolare di Conte è rimasto a Castel Volturno e si è sottoposto a ulteriori esami dopo il lavoro di riabilitazione. Il problema non è ancora rientrato: Meret rischia così di saltare anche Empoli-Napoli, primo match dopo gli impegni della Nazionale. Verso la conferma dunque proprio Caprile che tra l’altro è un ex dell’incontro. A questo punto, per evitare rischi e forzature inutili, Meret potrebbe tornare in campo per Napoli-Lecce del 26 ottobre.