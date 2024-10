MERCATO DI GENNAIO – Il Napoli sulle tracce del difensore sloveno dell’Udinese Bijol

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, pur essendo solo a ottobre si è messo già in moto per rinforzare la difesa, nel prossimo mercato di gennaio. A quanto pare il club di De Laurentiìs è sulle tracce dello sloveno dell’Udinese Bijol, il cui cartellino costa una quindicina di milioni. Rafa Marin non sembra ancora pronto per essere impiegato con frequenza, per cui si è pensato di tornare sul mercato. Il difensore centrale della squadra friulana, venticinquenne, invece ha già le qualità per giocare in una grande. Lo sloveno è in Italia, ormai da tre anni, conosce, quindi, bene il nostro campionato e può giocare sia nella difesa a tre, da centrale o da braccetto, sia nella difesa a quattro. Non a caso resta un punto fermo della sua nazionale, inoltre, in passato, al Cska Mosca, ha giocato sia in Champions che in Europa League, per cui possiede pure una buona esperienza nelle Coppe. Tuttavia, per ora, Bijol rimane solo un’idea, un giocatore che la società tiene d’occhio da tempo che, vedremo più in là, se diventerà un nuovo giocatore di Conte.