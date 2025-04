NAPOLI vs EMPOLI – In vendita i tagliandi per il match con i toscani che si disputerà lunedì 14 Aprile, ore 20:45

La SSC Napoli ha comunicato che sono già in vendita i tagliandi per Napoli vs Empoli, partita della 32esima di campionato, che si disputerà lunedì 14 Aprile alle ore 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona. Come d’abitudine la vendita si svolge in due fasi: la prima, riservata ai soli titolari di Fidelity Card, mentre la seconda sarà aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori della Card, non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Qui di seguito, i prezzi stabiliti dal club azzurro:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 € CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 € DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 € DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 € TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 € TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €