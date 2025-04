Serie A – Il Bologna sarà arbitro dello scudetto, dovendo affontare le due duellanti per il titolo, in sole due settimane

Attualmdente, come dimostrato ampiamente in campionato ed in Coppa Italia, la formazione di Vincenzo Italiano,c he sta facendo meglio di Thiago Motta, sulla panchina rossoiblù, è la compagine più bella da vedere in questo finale di stagione. Pertanto, rappresenta per il Napoli di Conte, uno scoglio molto difficile da superare, forse l’ultimo baluardo, prima del calendario, sulla carta, in discesa. Gli azzurri tuttavia, devono crederci fermamente e scendere sul terreno di gioco del Dall’Ara col coltello tra i denti, come se si trattasse di una finale di Champions League. Sarebbe un peccato non tentare di vincere il campionato, essendo, a otto giornate dal termine, lassù, a un tiro di schioppo dai Campioini d’Italia, che nonostante tutto, rimangono la più accreditata squadra per ripetersi. Per un finale di campionato a tutto spiano, però i partenopei non possono continuare ad avere cali di tensione nei secondi 45 minuti di gioco. Arretrtare di molto il baricentro e badare solo a difendersi non è certamente la soluzione migliore. Inspiegabili tali trasformazioni da un tempo all’altro; sta accadendo troppo spesso, ragion per cui, credo che sia soprattutto un problema mentale e non di forma, su cui il tecnico partenopeo dovrà lavorare tantissimo. Lunedì sera, a Bologna, vedremo una sfida che si preannuncia assai probante per Di Lorenzo e compagni, una partita che potrebbe dirci molto di più sulle reali aspirazioni degli azzurri. Sarà proprio il Bologna, l’arbitro dello scudetto, visto che dovrà incontrare, davanti al proprio pubblico, nell’arco di due settimane, sia il Napoli che l’Inter, le due rivali che si contenderanno fino all’ultimo, la vittoria finale. Dunque, gli emiliani diventano l’ago della bilancia nella lotta, a due, per il tricolore. La compagine felsinea, oramai, non è più una sorpresa, come l’anno scorsso, oggi sta consolidando quanto di buono fatto nella passata stagione, culminata con la qualificazione alla Champions League. C’è stata una crescita graduale, in virtù delle idee elastiche di Italiano, allenatore carismatico ma non dogmatico, che si affida a dei turnover massicci e ad intuizioni molto spesso indovinate. Chi riuscirà a battere questo Bologna, peraltro in tasferta. molto probabilmente si fregerà dello scudetto 2025.