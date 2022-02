SERIE A – Il Venezia, contro il Napoli, recupererà ben sette giocatori guariti dal Covid, ottima notizia per Zanetti

Dallo staff medico della squadra lagunare giungono ottime notizie per il tecnico Zanetti, che domenica prossima, per il 24esimo turno di serie A, dovrà affrontare la difficile partita con il Napoli, secondo in classifica ed in netta ripresa. Infatti ben sette giocatori risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono, attualmente, negativizzati e attendono, ora, solo il responso delle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, affinchè possano tornare ad aggregarsi al resto della rosa. Resta pertanto un solo calciatore del Venezia ancora positivo. Contro gli azzurri l’allenatore dei veneti potrà, quindi, schierare la migliore formazione possibile. D’altronde la compagine veneziana è sempre un‘avversaria da prendere con le molle, come si evince da quanto successo nell’ultimo match contro l’Inter a San Siro, vinto dai padroni di casa solo all’ultimo minuto. Per la formazione partenopea non sarà, dunque, una passeggiata questa partita che sarà fondamentale per entrambe le concorrenti, seppur per obiettivi completamente opposti.