Verso Bologna vs Napoli – Gli azzurri riprendono, oggi, la preparazione in vista del match di lunedì sera, con i rossoblù di Italiano

Gli azzurri, dopo i due giorni di riposo, concessi dal tecnico salentino, si ritrovano, stamane, al Centro Sportivo di Castel Volturno, in vista del posticipo di lunedì sera, al Dall’Ara di Bologna, contro una squadra che vive un momento d’oro, per di più, dopo la sonante vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, in Toscana. Avversario più difficilie, il Napoli non poteva trovare, nel prossimo turno. Oggi, tutti i riflettori saranno puntati su due calciatori che hanno saltato la sfida col Milan, ossia Leonardo Spinazzola e Scott McTominay. Lo scozzese, fuori per un attacco influenzale, deve ritrovare la migliore condizione, per tornare in campo in Emilia. Spinazzola, assente con i rossoneri, a causa di un affaticamento accusato nel corso della sosta, si spera possa riprendere, lunedì, il suo posto, sulla corsia mancina..Lobotka, infine uscito, al Maradona, per crampi, dovrebbe essere regolarmente in squadra, contro i rossoblù, al fianco di Glimour per riproporre il doppio Play, nella zona mediana del campo. Dunque, per Conte, che vedrà la gara dalla tribuna, con la rosa al completo, ci sarà l’imbarazzo della scelta.