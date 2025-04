Prima semifinale Coppa Italia – Il Bologna liquida, al Castellani, l’Empoli per 3 a 0 ed è già con un piede e mezzo all’Olimpioco di Roma

Tutto molto facile per il Bologna di Vincenzo Italiano, ieri sera, nella prima semifinale di andata della Coppa Italia 2024/25, disputata al Castellani di Empoli. Netto infatti il successo, per 3 a 0 degli emiliani sui toscani che, nulla hanno potuto contro la supremazia degli avversari. Ancora un gol di Orsolini che ha sbloccato la partita nel primo tempo. Ci ha pensato, poi Dalinga, con una doppietta, a mettere la parola fine sul match. Con questo risultato, i felsinei sono già, con un piede e mezzo nella finale dell’Olimpico del 14 maggio prossimo, contro la vincente del derby della Madonnina, il cui primo atto va in onda questa sera, alle 21, al Meazza. Il Milan cercherà di far suo pure questa stracittadina, dopo i successi contro i cugini nerazzurri, in Supercoppa ed in campionato.