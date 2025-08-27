IN EVIDENZA

Alex MERET: proveremo a vincere tutte le partite, abbiamo la qualità per farlo. Ottimo rapporto con Milinkovic Savic

Vincenzo Letizia 27 Agosto 2025 0 2 min read

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli

Di seguito le sue parole:

“Sassuolo-Napoli? Siamo partiti bene, mettendo in scena una buona partita, fatta di grande attenzione e grande sacrificio. Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato con una buona vittoria in trasferta: penso che la squadra sia stata ottima dal punto di vista dell’atteggiamento e questo ci ha facilitato le cose. Una vittoria importante che serviva per partire bene. Abbiamo giocato con questo modulo anche le ultime partite dello scorso anno, quando Jack giocava più accentrato vicino a Lukaku. Siamo ripartiti con questa soluzione tattica che conosciamo già: a me non cambia molto, cambiano un po’ le pressioni per i giocatori davanti. Ognuno sa quello che deve fare, perché in settimana lavoriamo bene per preparare le partite.

L’asticella deve essere posizionata sempre più in alto possibile, ovviamente con grande umiltà ed abnegazione. Proveremo a vincere tutte le partite: abbiamo le qualità per farlo e proveremo ad arrivare più in fondo possibile in tutte le competizioni. Da parte nostra c’è la voglia di fare bene sotto tutti i punti di vista: faremo il massimo e lavoreremo al meglio proprio per questo.

Leader? Sicuramente mi sento uno di quelli con più esperienza, che conosce bene la piazza ed i tifosi. Cerco di essere un punto di riferimento per i nuovi e per i più giovani, mi metto a disposizione se hanno bisogno di qualcosa. Sono contento di essere qui da tanti anni, mi sono sempre trovato bene.

Savic? Con Vanja c’è un buonissimo rapporto, di sana competizione: come deve essere all’interno del gruppo portieri. L’importante è lavorare bene e farsi trovare pronti per la partita, indipendentemente da chi giocherà. Quest’anno sono arrivati tanti giocatori nuovi, l’inserimento è stato abbastanza facile, perché sono arrivati presto e c’è stato tempo per lavorare insieme. Siamo un gruppo di bravi ragazzi che cercano di fare gruppo e lavorare bene ogni allenamento: credo sarà facile inserirsi anche per eventuali altri giocatori che arriveranno.

C’è stato un grande supporto ai ritiri da parte dei tifosi: è stato molto bello per noi, avere il loro sostegno è importante. Noi ce la metteremo tutta per dargli grandi soddisfazioni.

Quel Napoli-Cagliari del 23 maggio? Una grandissima emozione. Un campionato impegnativo, vinto all’ultima di campionato: una bellissima serata. Ho ricordi bellissimi, speriamo di ripeterci anche la prossima partita, riuscendo a vincerla.

La parata più bella? Non sono bravo a trovare una sola parata. Penso di aver fatto il mio in diverse partite, come a Cagliari o a Genova. È stata una stagione ottima da parte di tutti.

Quest’anno dovremmo ripetere quanto fatto lo scorso anno: grande spirito di sacrificio, atteggiamento, unione, voglia di aiutarsi. Ci può stare un errore, ma il compagno deve essere lì a dare una mano. Dobbiamo seguire quello che il mister ci dice durante la settimana: abbiamo un grandissimo allenatore e seguire le sue indicazioni ci aiuterà.

Regola degli otto secondi? È per evitare perdite di tempo, soprattutto per le squadre che sono in vantaggio. Noi portieri dobbiamo sapere che quando abbiamo la palla dobbiamo essere più pronti e rapidi, ma non penso che cambierà molto.

Gattuso? L’ho sentito quest’estate una volta, poche parole. Essere parte del gruppo nazionale fa sempre piacere e se verrò chiamato sarà un grandissimo orgoglio come sempre”.

Vincenzo Letizia

