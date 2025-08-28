COPERTINA

Hojlund attende l’ok per viaggiare

28 Agosto 2025

Il Napoli continua a lavorare per Rasmus Hojlund.

La situazione sull’attaccante danese è in divenire, e nella giornata di oggi, 28 agosto, si attendono novità importanti.

In particolare, domani sono previsti nuovi contatti tra Napoli e Manchester United, che hanno trovato la base d’intesa su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato solo alla qualificazione in Champions e non al numero di presenze.

Se le parti dovessero trovare l’accordo finale nella giornata di oggi, l’obiettivo del Napoli sarebbe far partire il giocatore al più presto per averlo a disposizione contro il Cagliari: Hojlund è pronto a partire e attende solo l’ok per viaggiare.

