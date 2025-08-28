CALCIOMERCATO

Ultime sull’affare Hojlund- Trattativa in standby, lo United frena sulla formula del trasferimento legato alle presenze

Armando Fico 28 Agosto 2025 0 1 min read

Quattro giorni soltanto alla chiusura della sessione estiva del calciomercato e la vicenda Holjund mette in ansia sia Conte, che la piazza partenopea. Infatti, attualmente,  l’affare con il club inglese è bloccato. L’empasse che frena l’operazione riguarda la formula del trasferimento dell’attaccante danese. Il Napoli vorrebbe inserire due clausole sul contratto  per trasformare il diritto in obbligo di riscatto; una  è quella legata alla  qualificazione alla Champions 2026-2027 mentre l’altra è subordinata al numero minimo di presenze stagionali di Hojlund. Il Manchester United è d’accorso sulla prima condizione ma considera inopportuna  la seconda, ritenendo sufficiente soltanto vincolare l’obbligo al piazzamento nella massima competizione continentale. Pertanto, occorre trovare, al più presto, un accordo che accontenti tutti.  Intanto il giovanissimo calciatore non è stato convocato per la Carabao Cup contro il Grimsby Town, a conferma della sua sicura cessione.  Hojlund, tuttavia, ha inviato un messaggio di incoraggiamento ai compagni sui social, un segnale della sua vicinanza, nonostante sia oramai fuori dal progetto.  Precisiamo, però, che la trattativa non è assolutamente a rischio  ma non è più il caso di attendere, il club azzurro non può soffermarsi su un dettaglio non così importante. Ciò che che conta è sostituire Lukaku, prima del match di sabato, per regalare al mister un ataccante affidabile che conosce già la serie A e che è  degno del belga. Dunque, il danese appare il profilo giusto. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno e poi sono sicuro che l’operazione andrà in porto.

 

 

