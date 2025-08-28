NEWS

CHAMPIONS LEAGUE – Alle ore 18, a Montecarlo, ci sarà il sorteggio del mega girone unico da 32 formazioni

Armando Fico 28 Agosto 2025

Nel tardo pomeriggio odierno si svolgerà, al  Grimaldi Forum di Montecarlo, il sorteggio del mega girone di 32 formazioni della Champions League 2025/26. Dall’anno scorso il nuovo regolamente prevede che ogni club partecipante incontri due squadre appartenenti a ciascuna  delle quattro fasce, con quattro gare casalinghe e quattro in trasferta. Gli abbinamenti avverranno, ad eccezione del sorteggio della prima pallina, casualmente, stabiliti  da un software che terrà conto di determinati criteri: non si potranno affrontare squadre della stessa nazione e  ogni squadra non incontrerà  più di due avversarie del medesimo paese. Considerando la distribuzione di diverse compagini provenienti dalla stessa nazione,  nella stessa fascia, ciò  riduce il numero di combinazioni probabili.  Il sorteggio comincerà con la 1ª fascia; il computer assegnerà,quindi 8 avversarie a tutte le 9 squadre e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente fino a quando tutte le squadre avranno le loro avversarie. Tutte le formazioni, nella prima fase, giocherano perciò otto partite. Alla fine si vedrà la classifica generata e le prime otto passeranno direttamente agli ottavi, mentre quelle che si classificheranno dal nono a al 24esimo  posto, dovranno fare i playoff spareggio. Le altre otto restanti saranno eliminate.Tanta attesa tra i tifosi partenopei per conoscere le rivali che il Napoli dovrà incontrare: Si spera nella fortuna di non dover affrontare un Real , un Barcellona, un Psg o Bayern Monaco, in trasferta.

Armando Fico

