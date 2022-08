Calciomercato Napoli: Navas in arrivo

Adesso ci siamo per davvero, Keylor Navas sarà un nuovo calciatore del Napoli. I partenopei hanno raggiunto un accordo sia con il Paris Saint Germain che con il portiere costaricano, pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A.

Proprio in questi minuti è arrivata la fumata bianca per l’arrivo di Keylor Navas al Napoli. Un accordo totale è stato raggiunto tra tutte le parti in causa, con l’ex Real Madrid pronto a diventare il numero uno dei partenopei, come riportato da Sportitalia in questi minuti.

Come vice rimarrà Meret, secondo in carica dunque con Sirigu che sarà invece il terzo estremo difensore in rosa. Navas dovrebbe essere a Roma, per la precisione a Villa Stuart, tra venerdì e sabato per le visite mediche, già prenotate dal Napoli proprio in questi minuti. La dirigenza aveva agito in questa maniera anche per Raspadori e Simeone prenotando le visite in anticipo e adesso si è mossa in egual maniera. Ormai ci siamo, Keylor Navas firmerà con il Napoli.