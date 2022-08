IL FISCHIETTO- Al Franchi dirigerà Marinelli di Tivoli, al Var Banti

L’Aia ha scelto, per il posticipo di domenica sera Fiorentina – Napoli, valido per la terza giornata di campionato il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, in provincia di Roma. Collaboreranno con lui gli assistenti Colarossi e Mastrodonato, il quarto uomo Colombo ed infine gli incaricati in sala Var Banti e Lo Cicero. Per la cronaca, si registrano quattro precedenti dell’arbitro di Tivoli con gli azzurri: Il Napoli in queste gare ha collezionato due vittorie e due sconfitte, l’ultima risale all’infausto match di Empoli in cui la squadra di Spalleti si fece rimontare e superare, passando dallo 0-2 al 3 a 2.