Mercato – Pedullà: “Navas ha chiesto a Donnarumma informazioni sulla città di Napoli”

Ieri sera, il famoso giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, nel corso della trasmissione condotta da Criscitiello su Sportitalia, ha svelato un retroscena che riguarda il portiere del PSG Navas. L’estremo difensore costaricano in uscita dal club parigino, pare che abbia chiesto al collega Donnarumma, originario di Castellammare di Stabia, amena località sul mare della provincia a sud di Napoli, delle informazioni sul capoluogo campano, ovvero su come si vive, sull’ambiente, sul calore dei tifosi, sul cibo e sulle bellezze della città. Un altro indizio che conduce direttamente al Napoli Calcio, società in cui Keylor Navas ha deciso di trasferirsi. A detta del giornalista il pluridecorato portiere ex Real Madrid, si augura che a breve si possa essere liberare dal Paris Saint-Germain, anche grazie all’affare Fabian Ruiz. Il club di De Laurentiis su precisa indicazione di Spalletti è intenzionato a prendere un portiere esperto e affidabile che sappia giocare coi piedi e che sia pure un leader negli spogliatoi. Tutte doti che si riscontrano in Navas. Il suo ingaggio costituirebbe la vera ciliegina sulla torta di un mercato condotto da Cristiano Giuntoli, in modo straordinario. Probabilmente la trattativa si chiuderà solo negli ultimi giorni di questa sessione estiva di mercato; l’intoppo è la buonuscita al giocatore, l’intesa ,al momento, non è stata trovata ma a nessuno conviene il fallimento di questo affare per cui filtra un cauto ottimismo.