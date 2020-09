REPUBBLICA: Interrogativo di Gattuso sulle motivazioni di Koulibaly

Il Napoli è in pieno lavoro per preparare al meglio la prima gara di campionato contro il Parma. L’allenatore azzurro nutre due grossi dubbi sulla formazione da mandare in campo, domenica, nel primo lunch della nuova stagione. Come scrive stamane il quotidiano “Repubblica, edizione campana, il primo interrogativo che si pone Gattuso è relativo all’attacco e riguarda la posizione di Insigne e Mertens alle spalle di Osimhen. L’altro, invece è sul reparto arretrato. Koulibaly, ancora al centro del mercato, richiesto dal City, potrà assicurare le motivazioni giuste per giocare con serenità, tranquillità e voglia di dare l’anima? Per fortuna Ringhio conosce molto bene le dinamiche della rosa che ha a disposizione e deciderà di conseguenza sulla base del lavoro svolto dai giocatori in questi giorni. A sensazione crediamo che, al Tardini, il difensore senegalese sarà nella formazione titolare.