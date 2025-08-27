Racing Week: Monza si accende con l’energia della Formula 1

In occasione della settimana di Formula 1, Red Bull porta la sua energia nelle piazze di Monza con una serie di eventi e attività spettacolari che faranno vivere a cittadini e visitatori l’emozione delle corse.

Evento speciale: Redbull experience @De Montel Terme Milano il 3 settembre

RedBull, in collaborazione con De Montel Terme Milano, ha pensato a una giornata termale di Warm Up: un pacchetto esclusivo che propone, oltre all’esperienza termale, una serie di iniziative a firma RedBull. Per informazioni e prenotazioni www.demontel.it

Eventi a Monza aperti a tutti

Dal 3 al 7 settembre, nel centro di Monza, il pubblico potrà immergersi in esperienze uniche firmate Red Bull. Piazza Trento & Trieste, Boschetti Reali, Passerella dei Mercanti, Area Cambiaghi e Piazza Largo IV Novembre saranno i luoghi in cui sarà esposta una vera macchina di Formula 1 Visa Cash App posizionata su container scenografici.

Per il pubblico sarà possibile vivere in prima persona l’emozione adrenalinica di guidare una potente monoposto Red Bull Racing sui circuiti più famosi grazie a simulatori di guida, mentre gli allestimenti ispirati ai celebri paddock ricreeranno l’atmosfera roboante e carica di energia del Grand Prix.

Warm-Up Party (evento su invito)

Il momento clou sarà il “Warm-Up Party”, in programma mercoledì 3 settembre a De Montel-Terme Milano. La serata, riservata esclusivamente agli invitati, offrirà un mix perfetto di intrattenimento e passione per i motori: la monoposto di Formula 1 come protagonista, accompagnata da un DJ set d’eccezione e da performance artistiche e multimediali pensate per sorprendere e coinvolgere gli ospiti.

Un appuntamento imperdibile

La Racing Week firmata Red Bull rappresenta un’occasione unica per avvicinare il pubblico al mondo della Formula 1 e trasformare Monza in un grande villaggio del motorsport. Un evento che unisce spettacolo, tecnologia e passione sportiva, pronto a coinvolgere migliaia di appassionati e curiosi.