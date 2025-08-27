BREVI

Racing Week: Monza si accende con l’energia della Formula 1

Vincenzo Letizia 27 Agosto 2025 0 1 min read

In occasione della settimana di Formula 1, Red Bull porta la sua energia nelle piazze di Monza con una serie di eventi e attività spettacolari che faranno vivere a cittadini e visitatori l’emozione delle corse.

Evento speciale: Redbull experience @De Montel Terme Milano il 3 settembre

RedBull, in collaborazione con De Montel Terme Milano, ha pensato a una giornata termale di Warm Up: un pacchetto esclusivo che propone, oltre all’esperienza termale, una serie di iniziative a firma RedBull. Per informazioni e prenotazioni www.demontel.it

Eventi a Monza aperti a tutti

Dal 3 al 7 settembre, nel centro di Monza, il pubblico potrà immergersi in esperienze uniche firmate Red Bull. Piazza Trento & Trieste, Boschetti Reali, Passerella dei Mercanti, Area Cambiaghi e Piazza Largo IV Novembre saranno i luoghi in cui sarà esposta una vera macchina di Formula 1 Visa Cash App posizionata su container scenografici.

Per il pubblico sarà possibile vivere in prima persona l’emozione adrenalinica di guidare una potente monoposto Red Bull Racing sui circuiti più famosi grazie a simulatori di guida, mentre gli allestimenti ispirati ai celebri paddock ricreeranno l’atmosfera roboante e carica di energia del Grand Prix.

Warm-Up Party (evento su invito)

Il momento clou sarà il “Warm-Up Party”, in programma mercoledì 3 settembre a De Montel-Terme Milano. La serata, riservata esclusivamente agli invitati, offrirà un mix perfetto di intrattenimento e passione per i motori: la monoposto di Formula 1 come protagonista, accompagnata da un DJ set d’eccezione e da performance artistiche e multimediali pensate per sorprendere e coinvolgere gli ospiti.

Un appuntamento imperdibile

La Racing Week firmata Red Bull rappresenta un’occasione unica per avvicinare il pubblico al mondo della Formula 1 e trasformare Monza in un grande villaggio del motorsport. Un evento che unisce spettacolo, tecnologia e passione sportiva, pronto a coinvolgere migliaia di appassionati e curiosi.

 

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

