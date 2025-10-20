NEWS

Napoli, verso un accordo per la gestione di Largo Maradona, istituzioni e operatori al tavolo tecnico

Vincenzo Letizia 20 Ottobre 2025 0 2 min read

Un passo verso la definizione di regole stabili per la gestione di Largo Maradona (si trova ai Quartieri Spagnoli di Napoli) è stato compiuto ieri grazie a un’intesa preliminare tra l’amministrazione comunale e gli esercenti dell’area, oggi divenuta meta turistica e simbolo della città.

L’incontro — che ha visto la partecipazione del direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata, e dell’avvocato Angelo Pisani, legale della famiglia Esposito, titolare del piazzale — ha sancito l’apertura di un tavolo tecnico finalizzato a «individuare percorsi di regolarizzazione analoghi a quelli già attuati in altre aree cittadine», come si legge in una nota del Comune.

Le ragioni della tensione

L’area, già chiusa simbolicamente dai gestori con teloni nei giorni scorsi in segno di protesta contro sequestri e controlli della Polizia Municipale di Napoli, è scaturita anche da questioni legate alle licenze: secondo gli operatori, la zona è su suolo privato e finora era gestita con permessi per venditori ambulanti, che non consentivano la stanzialità delle attività.
Il Comune ha precisato che l’intervento rientra in un più ampio piano di contrasto all’abusivismo commerciale su tutta la città, e che alla base vi sono denunce per vendita di merce contraffatta e furto di energia elettrica.

L’accordo e i prossimi passi

L’intesa prevede la convocazione di un tavolo permanente che coinvolgerà gli esercenti, gli uffici comunali competenti e la Municipalità 2 che sovrintende la zona. Tra gli obiettivi:

la regolarizzazione delle attività commerciali (trasformazione delle licenze ambulanti in licenze stabili).

la destinazione dell’area a uso pedonale e turistico, con un piano di mobilità dedicato ispirato al modello di Via San Gregorio Armeno.

la definizione di un accordo sulla proprietà o concessione dell’area: sebbene sia circolata la voce di un passaggio del piazzale al Comune, la famiglia Esposito ha respinto tale ipotesi, ribadendo la proprietà privata.

L’avvocato Pisani ha dichiarato: «Abbiamo raggiunto un primo importante punto di accordo per la riapertura del sito turistico, che sarà oggetto di restyling e regolarizzazione complessiva».

L’importanza del sito

Largo Maradona è ormai un’icona del turismo sportivo a Napoli: migliaia di visitatori ogni anno salgono fino ai Quartieri Spagnoli per sostare davanti al celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona. La valenza simbolica, economica e culturale del luogo rende urgente una gestione trasparente, regolamentata e condivisa.

Le sfide da affrontare

Il contesto attuale richiede un bilanciamento tra: la tutela dell’identità popolare e spontanea dello spazio, che ha trovato origine nelle pratiche dei tifosi e dei residenti; la necessità di un ordine amministrativo, licenze conformi e sicurezza per i visitatori; la gestione dei flussi turistici, della viabilità e della pedonalizzazione in un quartiere caratterizzato da strade strette e forte densità abitativa.

Prospettive

Con la convocazione del tavolo tecnico entro le prossime settimane, l’amministrazione intende «dare un nuovo impulso al sito, mantenendo l’autenticità che lo ha reso simbolo della città», come indicato da fonti comunali.
Se la fase di regolarizzazione andrà a buon fine, Largo Maradona potrebbe diventare un modello di valorizzazione urbana legata al turismo sportivo, inserita nel tessuto sociale del quartiere e non estranea ad esso.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Wolfsburg-Napoli sarà diretta dallo spagnolo Lahoz

Wolfsburg-Napoli, in programma giovedì alle 21.05, sarà diretta dallo spagnolo Mateu Lahoz (assistenti: Devis-Perez del Palomar; IV uomo Magan; addizionali di linea Fernandes-Hernandez). Commenti

14 Aprile 2015 0 6 sec read

Dramma per l’ex atalantino Andrea Rinaldi, è in condizioni disperate

T ragedia in casa Legnano. Nella serata di venerdì 8 maggio il calciatore Andrea Rinaldi, classe 2000, è stato colto da un malore che lo ha […]

10 Maggio 2020 0 1 min read

Napoli-Fiorentina, San Paolo verso il sold out

Per Napoli-Fiorentina ci si aspetta il San Paolo delle grandi occasioni. Secondo quanto riferito da i colleghi del Corriere dello Sport, ad oggi sono stati […]

12 Ottobre 2015 0 24 sec read

Gli interventi di Antonio Giordano, Luca Marchetti e Francesco Montervino a Radio Marte

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Giordano, giornalista “La Coppa Italia non riesce a calamitare pubblico, anche se il […]

14 Gennaio 2019 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui