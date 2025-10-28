NEWS

DE BRUYNE – Il campione belga ha deciso di operarsi, domattina in patria, per la seconda volta in due anni. Lo rivedremo in campo nel 2026

Armando Fico 28 Ottobre 2025 0 33 sec read

Kevin De Bruyne, contro l’Inter ha subito, lo stesso infortunio di Romelu Lukaku ma a differenza del suo cannazionale ha deciso di operarsi, domani mattina in Belgio, per la seconda volta in due anni, sempre al bicipite femorale della coscia destra.  Dunque, nessuna terapia conservativa ma sotto i ferri, come nel 2023, all’epoca del City. L’aanata 2025, quindi, per il centrocampista azzurro si è chiusa sabato, lo rivedremo in campo solo  nel 2026., ovvero tra fine gennaio e inizio febbraio. Una brutta tegola per il Napoli che dovrà fare a meno pure di Anguissa per un mese, visto che il camerunense partirà, a metà dicembre, per disputare, con la sua Nazionale, la Coppa d’Africa.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Chievo-Napoli, saranno almeno 2000 i tifosi azzurri presenti al Bentegodi

Saranno circa 2000 i tifosi azzurri presenti a Verona per Chievo-Napoli. Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport,  i possessori della tessera del […]

1 Febbraio 2015 0 21 sec read

L’ Agente di Babic: “Il Napoli deve sbrigarsi, Babic piace anche in Premier e in Bundensliga”

Il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. L’ultimo nome in ordine di tempo sul taccuino dei partenopei è quello di […]

23 Giugno 2015 0 48 sec read

MONDIALE PEE CLUB – Il Real Madrid si sbarazza del Dortmund e vola in semifinale

I blancos battono 3-2 (2-0) il Borussia Dortmund e sfideranno il Paris Saint Germain nel prossimo turno del torneo. Per gli spagnoli in gol Gonzalo […]

6 Luglio 2025 0 23 sec read

Roma, Bruno Peres: “Milik perdita importante per il Napoli. Il campionato è ancora aperto”

Campionato? Si riparte. La sosta per le Nazionali è ormai in archivio, sabato ritorna la Serie A. E si ricomincia subito con un big match, […]

13 Ottobre 2016 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui