DE BRUYNE – Il campione belga ha deciso di operarsi, domattina in patria, per la seconda volta in due anni. Lo rivedremo in campo nel 2026

Kevin De Bruyne, contro l’Inter ha subito, lo stesso infortunio di Romelu Lukaku ma a differenza del suo cannazionale ha deciso di operarsi, domani mattina in Belgio, per la seconda volta in due anni, sempre al bicipite femorale della coscia destra. Dunque, nessuna terapia conservativa ma sotto i ferri, come nel 2023, all’epoca del City. L’aanata 2025, quindi, per il centrocampista azzurro si è chiusa sabato, lo rivedremo in campo solo nel 2026., ovvero tra fine gennaio e inizio febbraio. Una brutta tegola per il Napoli che dovrà fare a meno pure di Anguissa per un mese, visto che il camerunense partirà, a metà dicembre, per disputare, con la sua Nazionale, la Coppa d’Africa.