NEWS

LECCE vs NAPOLI – Questa sera vedremo Elmas in luogo di Mc Tominay? Conte pensa di dare un pò di riposo allo scozzese

Armando Fico 28 Ottobre 2025 0 54 sec read

Quest’oggi alle 18,30, per il primo anticipo della nona giornata di campionato, che si gioca nel turno infrasettimanale, fra oggi, domani e dopodomani, il Napoli affronta il Lecce, allo Stadio Via del Mare.  Il tecnico azzurro che non può contare su Lobotka e De Bruyne, deve cercare alternative valide per il centrocampo. Conte ritonerà al vecchio ma collaudato 4/3/3, un modulo insito nel dna degli azzurri. Lo scozzese goleador,  protagonista assoluto del match contro l’Inter, in allenamento ha accusato un lieve affaticamento, per cui il mister, leccese, peraltro, medita di farlo riposare, per dare spazio, dal primo minuto ad Elif Elmas che ha già giocato, da titolare con il Pisa dove, però, non ha brillato. La crescita del calciatore macedone sarà fondamentale in questi mesi in cui non ci sarà De Bruyne, il giocatore deve diventare un’alternativa preziosa in mediana,  alzando il livello delle sue performances. Contro i salentini stasera, Elmas, se chiamato in causa, ha una grande chance da sfruttare al massimo. Del resto, quando era a Napoli, con Spalletti in panchina, ha dato, un grosso contributo alla causa azzurra. 

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Gaudino: “Wolfsburg grande squadra. Difesa il punto debole, de Bruyne fuoriclasse”

Maurizio Gaudino, ex giocatore dello Stoccarda ora agente Fifa, parla ai microfoni di Marte Sport Live: “Il Wolfsburg è una squadra fortissima, è seconda in […]

13 Aprile 2015 0 43 sec read

Repubblica – De Laurentiis chiede il rinvio della Supercoppa, facce stupite in Lega

La finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Juventus poteva essere posticipata, questa era l’intenzione di Aurelio De Laurentiis che ha avanzato la proposta in […]

12 Gennaio 2021 0 1 min read

Giovedì sopralluogo del Coni per i lavori al San Paolo, il Comune: «Non chiudiamo la porta a De Laurentiis»

Primo passo nella prossima settimana per il restyling al San Paolo. Sopralluogo dei tecnici del Coni per avviare i lavori che effettuerà il Comune attraverso […]

6 Febbraio 2016 0 1 min read

Coppa Italia: il Milan batte il Genoa per 3 a 1 d. t. s. e accede ai quarti di finale

Nella seconda gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, di ieri, il Milan ha battuto il Genoa guidato dal grande ex Scìhevchenko per 3 […]

14 Gennaio 2022 0 36 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui