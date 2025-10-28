LECCE vs NAPOLI – Questa sera vedremo Elmas in luogo di Mc Tominay? Conte pensa di dare un pò di riposo allo scozzese

Quest’oggi alle 18,30, per il primo anticipo della nona giornata di campionato, che si gioca nel turno infrasettimanale, fra oggi, domani e dopodomani, il Napoli affronta il Lecce, allo Stadio Via del Mare. Il tecnico azzurro che non può contare su Lobotka e De Bruyne, deve cercare alternative valide per il centrocampo. Conte ritonerà al vecchio ma collaudato 4/3/3, un modulo insito nel dna degli azzurri. Lo scozzese goleador, protagonista assoluto del match contro l’Inter, in allenamento ha accusato un lieve affaticamento, per cui il mister, leccese, peraltro, medita di farlo riposare, per dare spazio, dal primo minuto ad Elif Elmas che ha già giocato, da titolare con il Pisa dove, però, non ha brillato. La crescita del calciatore macedone sarà fondamentale in questi mesi in cui non ci sarà De Bruyne, il giocatore deve diventare un’alternativa preziosa in mediana, alzando il livello delle sue performances. Contro i salentini stasera, Elmas, se chiamato in causa, ha una grande chance da sfruttare al massimo. Del resto, quando era a Napoli, con Spalletti in panchina, ha dato, un grosso contributo alla causa azzurra.