Champions – Meret e De Bruyne fuori dalla lista Uefa, al loro posto entrano Contini e Lukaku, per disputare la seconda parte della competizione

Armando Fico 28 Ottobre 2025 0 33 sec read

Visti gli infortuni prolungati del portiere Alex Meret e del centrocampista De Bruyne, il Napoli ha deciso di cancellare i due giocatori dalla lista Champions, dal momento che può farlo in concomitanza di infortuni lunghi di giocatori con gravi problemi fisici. I due subentranti saranno Contini e Lukaku. Dunque, Nikita Contini vestirà i panni di vice Milinkovic Savic e Lukaku, in fase di recupero totale, entrerà in luogo di De Bruyne. Una decisione giusta e logica, quella del club partenopeo, fatta per garantire alla squadra maggiore profondità e alternative in prossimità della seconda parte del girone. La società di De Laurentiis spera di non incorrere in altri gravi infortuni, avendo già dato.

