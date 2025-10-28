Formazione azzurra anti Lecce – Lang e Lucca dal primo minuto, in panchina Rrahmani, Hojlund e Neres

Dopo l’ennesimo infortunio in casa Napoli, Conte ha scelto di ritornare sui suoi passi, riproponendo, di nuovo, il 4/3/3 che mette in risalto meglio le doti offensive della squadra. Adottando questo sistema ci sarà la titolarità di Noa Lang, il quale agirà nel tridente d’attacco, con Lucca e Politano, Mc Tominay, oppure Elmas, Gilmour e Anguissa a formare il centrocampo. Un segnale di fiducia per il neo acquisto olandese, che aveva disputato solo una settantina di minuti da subentrato. Nuova chanche per l’attaccante, ex Udinese, che dovrà convincere tutti di poter esseree utile . In panchina Hojlund e Neres e probabilmente anche Rrahmani. L’allenatore dei partenopei è alla ricerca di motivazioni fresche e protagonisti pronti a prendersi ogni responsabilità. Il ritorno al 4-3-3, contro il Lecce, potrebbe vedere un Napoli più diretto e intenso, con lo scopo di fare di necessità virtù, a causa dei tanti infortuni. Pertanto, l’undici che Conte schiererà alVia del Mare, nel tardo pomeriggio di oggi, contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco, dovrebbe essere il seguente :

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay ( Elmas); Politano, Lucca, Lang.