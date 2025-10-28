NewsMix24

Juve, tifosi divisi su Spalletti: “Troppo napoletano” per la Maglia Bianconera

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025

I social bianconeri si infiammano contro l’ipotesi Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: troppo legato a Napoli per molti tifosi, che non digeriscono il tatuaggio con il tricolore né le dichiarazioni d’amore per un club rivale. In un mondo calcistico sempre più pragmatico, il passato emotivo di un tecnico può pesare: ma se Spalletti riuscisse a riportare la Juve ai vertici, anche i cuori più scettici potrebbero cambiare idea.

 

Vincenzo Letizia

