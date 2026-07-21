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L’arbitro Anthony Taylor si ritira

Vincenzo Letizia 21 Luglio 2026 0 29 sec read

Dopo 831 partite arbitrate, l’arbitro Anthony Taylor dice addio al professionismo: “Pressioni intense e molta responsabilità, è arrivato il momento di farsi da parte”. Il fischietto inglese ha collezionato, in oltre vent’anni di carriera, 432 direzioni in Premier League e tutte le finali delle più importanti competizioni inglesi (due finali di FA Cup, oltre che una finale di Coppa di Lega e del Community Shield e una finale playoff di Championship). Nel 2023 ha arbitrato la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, scatenando la rabbia dei tifosi e dell’allora allenatore José Mourinho per un sospetto fallo di mano no

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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