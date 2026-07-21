CALCIOMERCATO NAPOLI: la lista di Allegri e Manna per le cessioni

Max, la lista dei cedibili entro 7 giorni

DIMARO FOLGARIDA — Cheddira, Hasa e Zerbin: la parola d’ordine del direttore sportivo Giovanni Manna è sfoltire l’organico. Non si tratta di far cassa ad ogni costo — esigenza finanziaria che il club non avverte in modo urgente —, quanto piuttosto di snellire la rosa e alleggerire un monte ingaggi che si attesta su cifre imponenti (circa 120 milioni di euro complessivi).

Il ritiro in Val di Sole sta entrando nel vivo e con l’arrivo imminente del presidente Aurelio De Laurentiis è prevista un’accelerazione decisiva sulle trattative in uscita, coordinate anche insieme all’amministratore delegato Chiavelli.

Le manovre in attacco e i giovani in uscita

Sulle tracce di Cheddira ci sono il Padova e il Verona, pronte a sfidarsi per la punta marocchina. Per Hasa e Zerbin, invece, il Frosinone spinge con decisione per chiudere in tempi rapidi.

Riflettori puntati anche su Mazzocchi (su cui ci sono diversi estimatori) e sul nodo Milinkovic-Savic: l’obiettivo della società è evitare minusvalenze rispetto ai 20 milioni investiti lo scorso anno sul portiere serbo, oggi nel mirino dell’Hull City e di altri club europei.

Nodo Ingaggi: I 8 milioni netti di ingaggio di Romelu Lukaku continuano a pesare sulle strategie azzurre, in attesa che arrivino offerte concrete sul tavolo della dirigenza.

La spinta dei singoli e i giovani argentini

Nel frattempo, Massimiliano Allegri monitora attentamente l’intero gruppo in vista della consegna ufficiale della lista degli esuberi entro una settimana. Tra le note liete di questa prima fase di ritiro spicca Lindstrom (nella foto), che si sta ritagliando spazio e applausi grazie alle sue giocate, affermandosi come una potenziale sorpresa della stagione. In stand-by le valutazioni su Lucca, per il quale la Fiorentina sarebbe pronta a valutare una proposta attorno ai 20 milioni.

Spazio infine alla crescita dei giovani talenti argentini Baridò e Pereyra: per loro Allegri dovrà stabilire se il percorso ideale sia restare nell’organico della prima squadra o maturare esperienza in prestito altrove.