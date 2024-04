EUROPA LEAGUE – Impresa dell’Atalanta a Liverpool, la Roma si impone, a San Siro, contro il Milan

Il giovedì di Coppe europee sorride all’Italia, con due successi ed un pari: in Europa League, l‘Atalanta ha compiuto un’autentica impresa battendo il Liverpool, per 3 a 0, all’Anfield, in virtù di una doppietta di Scamacca ed una rete di Pasalic, mentre la Roma di De Rossi, nel derby italiano, è andata a vincere in casa del Milan per 1 a 0, con un altro gol, di testa, del difensore Mancini. In Conference, pari ad occhiali della Fiorentina, in Polonia, con il Victoria Plzen. Le gare di ritorno dei quarti si disputeranno giovedì prossimo. I bergamaschi sono già con un piede in semifinale, tutto ancora in gioco, invece tra giallorossi e rossoneri; il passaggio del turno si deciderà all‘Olimpico di Roma. Infine ottime probabilità di andare avanti, per i viola di Vincenzo Italiano. Sta di fatto che, con questi risultati, è ormai certo che il quinto posto, in serie A, darà diritto alla partecipazione alla prossima edizione della nuova Champions League 2024/25.