ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FROSINONE – I Partenopei cercano la rivincita di Coppa Italia e una qulaficazione europea

Domenica prossima, il Napoli, rinato a Monza, affronterà, nel lunch match della 32esima giornata di serie A, il Frosinone che, in Coppa Italia, a dicembre, mortificò gli azzurri, a Fuorigrotta, con un sonoro 0 a 4. I ciociari, attualmente, lottano per non retrocedere, quindi, non sarà una gara facile per i partenopei, che, tuttavia, cercano la rivincita di Coppa ed un posto in Europa. Ciò significa che mirano ad un solo risultato: la vittoria, anche per confermarsi, dopo la bella prestazione di domenica scorsa in Brianza. Calzona, per questa partita, dovrà fare a meno dell’infortunato Olivera e dello squalificato Ngonge. Pertanto, si affiderà a Mario Rui per il ruolo di terzino sinistro, per il resto la solita formazione di sempre, col solo dubbio Juan Jesus, che potrebbe riposare per dare spazio ad Ostigard che scalpita. In casa ciociara, il tecnico Di Francesco non potrà disporre di Oyono, Gelli, Monterisi, però ritroverà Gelli, Harroui e Lirola, quest’ultimo sarà in campo da titolare, nella nuova difesa a 3 con Romagnoli e Okoli. In mediana ci saranno Mazzitelli e Barrenechea con Valeri e Zortea ai lati, mentre Brescianini dovrebbe svariare più avanti in un attacco con Soulé dietro all’unica punta Cheddira, attaccante, il cui cartellino appartiene al club azzurro. Alla luce di queste indicazioni ecco qui di seguito le possibili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, (Ostigard), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

Veniamo ai numeri del match: Napoli e Frosinone si sono dati battaglia in diverse occasioni nel corso degli anni, tra serie A, B, C e Coppa Italia. Queste sfide hanno spesso creato una grande atmosfera, con tifosi da entrambe le parti che hannno sempre sentito questo match. Il bilancio delle undici gare disputate in passato è nettamente a favore della compagine azzurra che vanta 8 successi contro uno solo dei laziali, due invece, i risultati nulli. Come abbiamo ricordato, nell’ultima partita a Napoli, dello scorso 19 dicembre 2023 negli ottavi di Coppa nazionale, il Frosinone, in una serata storica, per la squadra giallazzurra, riuscì ad imporsi con un clamoroso 0-4, con le reti giunte, tutte, nella ripresa. Fu proprio quello l’unico successo della squadra del presidente Maurizio Stirpe, contro il Napoli. Infine, nel girone di andata, Frosinone vs Napoli si giocò nella prima partita di campionato e terminò col punteggio di 3 a 1 a per gli ospiti. Il match sarà diretto da Fabbri di Ravenna.