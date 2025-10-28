CALCIOMERCATO

Napoli, idea centrocampista a gennaio: nel mirino anche Kobbie Mainoo dopo l’infortunio di De Bruyne

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025 0 26 sec read

Il grave infortunio di Kevin De Bruyne, che resterà fuori dai campi per 3-4 mesi, ha acceso i riflettori sul mercato invernale. Il Napoli, già orientato a rinforzare la mediana in vista della Coppa d’Africa che priverà Conte di Anguissa, valuta diversi profili. Piace Kobbie Mainoo del Manchester United, ma gli azzurri riflettono su un profilo più fisico e pronto per la Serie A. Al momento, fa sapere l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, lo United non apre al prestito, ma a gennaio la situazione potrebbe cambiare.

 

Vincenzo Letizia

