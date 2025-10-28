IN EVIDENZA

LA SCOMMESSA – Le nostre sette sfide di Serie A: Napoli, Milan e Inter in una quota 20.90!

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025 0 38 sec read

Ritorna subito il calcio di Serie A con esso il fascino delle scommesse. La nostra multipla propone sette match ad alta tensione, con una quota complessiva da 20.90 che promette spettacolo e adrenalina. Si parte con Lecce-Napoli, dove la fiducia è tutta sugli uomini di Conte (segno 2 a 1.57). A seguire, serata di gol tra Atalanta e Milan con l’opzione “Goal” a 1.67. Domani apre Juventus-Udinese, con i bianconeri favoriti (1 a 1.48), mentre Como-Hellas Verona profuma di vittoria lariana (1 a 1.62).
In Bologna-Torino si gioca sulla doppia chance con Over 1.5 (1X+OV a 1.65), equilibrio e pochi gol in Genoa-Cremonese (1X+UN a 1.45), chiude Inter-Fiorentina con il segno fisso 1 a 1.39.
Una multipla dal sapore tricolore, perfetta per chi ama il rischio calcolato e il brivido della Serie A!

di Vincenzo Letizia

Multipla da 7 eventi
Vincenzo Letizia

