Juventus, scelto il nuovo allenatore: è un ex Napoli

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 36 sec read

La trattativa tra Juventus e Luciano Spalletti entra nelle sue fasi decisive. L’allenatore toscano è stato individuato come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio di ieri sera.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, le parti stanno discutendo in queste ore i dettagli contrattuali: la Juventus avrebbe messo sul tavolo un accordo fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Spalletti avrebbe già dato il proprio assenso di massima alla formula proposta, ma restano da definire la durata del rinnovo – se di uno o due anni – e alcuni aspetti economici. Non è escluso che nelle prossime ore possa esserci un incontro decisivo per chiudere la trattativa.

Vincenzo Letizia

