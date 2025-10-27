Calcio turco: 371 arbitri indagati per scommesse, 7 di massima categoria coinvolti

Una vera e propria bomba scuote il calcio turco: la Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti di 371 arbitri che risultano aver detenuto conti attivi sulle piattaforme di scommesse online, 152 dei quali avrebbero effettuato puntate. Tra loro figurano anche sette direttori di gara di massima categoria, segnalati come coinvolti nell’inchiesta che copre un arco temporale di cinque anni.
La Procura di Istanbul ha preso in carico il fascicolo per accertare le violazioni delle norme sulle scommesse sportive. Le reazioni fra i club sono state immediate: squadre come la Galatasaray S.K. e la Beşiktaş J.K. richiedono trasparenza e la pubblicazione urgente dei nominativi coinvolti. Il presidente della federazione turca, İbrahim Hacıosmanoğlu, ha parlato di “pulizia interna” necessaria per tutelare l’integrità del calcio.
La vicenda apre nuovi interrogativi sull’efficacia dei controlli interni e sulla vulnerabilità delle competizioni rispetto al fenomeno delle scommesse illegali — un allarme che non riguarda solo la Turchia, ma tutto il panorama calcistico internazionale.