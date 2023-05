Calciomercato Napoli: Spalletti pronto a salutare dopo lo scudetto? Per i bookie prende quota il ritorno di Benitez, ma occhio all’opzione Conte

Uno scenario inaspettato solamente poche settimane fa, soprattutto alla luce del terzo scudetto del Napoli, arrivato dopo una clamorosa cavalcata in solitaria con Luciano Spalletti, condottiero di una formazione che ha dominato la Serie A dalla prima giornata. Invece, nelle ultime ore sembrano esserci dei problemi tra il tecnico toscano e la società partenopea che potrebbero portare addirittura a un’imminente separazione. Per i bookie sono diversi gli allenatori in lizza per la panchina azzurra, con Rafa Benitez, già alla guida del Napoli tra 2013 e 2015, possibile favorito, offerto a 5 su Goldbet, quota che sale a 6 su Snai, davanti ad Antonio Conte, libero dopo l’addio dal Tottenham, di ritorno in Italia a 7 volte la posta. Stuzzica la fantasia del presidente De Laurentiis anche Roberto De Zerbi, protagonista di uno splendido cammino con il Brighton e offerto a 9, mentre sale a 10 Vincenzo Italiano, capace di portare la Fiorentina a due finali nel suo secondo anno in viola, stessa quota di Gian Piero Gasperini, che dopo anni splendidi all’Atalanta potrebbe cercare il primo titolo della sua carriera nella società campione d’Italia. Come riporta Agipronews, molto remota invece la possibilità di un ritorno di due tecnici che non hanno alzato trofei con il Napoli: si gioca infatti a 33 il Maurizio Sarri 2.0, con Carlo Ancelotti ancora più lontano a quota 50.

