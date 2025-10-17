Serie A, il Napoli non vuole mollare la vetta: quote da “2” contro il Torino, in zona gol Conte si affida ancora a Hojlund

ROMA – Una sola vittoria nelle ultime venti sfide dirette, ma arrivata a inizio 2024 per il Torino, che ospita il Napoli capolista, capace di vincere otto volte nelle ultime dieci trasferte allo stadio Olimpico Grande Torino. Anche nella sfida di sabato alle ore 18, i bookmaker vedono avanti gli uomini di Conte: come riporta Agipronews, si gioca a 1,75 su Planetwin365 e William Hill il segno “2” contro il 5 del primo successo interno granata del campionato. Nel mezzo, a 3,25 il pareggio, assente in Piemonte dal 2019. Le ultime tre sfide hanno visto meno di tre gol totali, con l’Under ancora in vantaggio, a 1,68, sull’Over fissato a 2,05. Per quanto riguarda il risultato esatto comanda lo 0-1 – come nel 2024-25 – a 5,80, seguito dall’1-1 a 6,20. Un altro 3-0 Torino, risultato dell’ultimo colpo di Vlasic e compagni, paga addirittura 100 volte la posta.
MARCATORI – Sarà ancora Rasmus Hojlund a guidare l’attacco napoletano. Il danese, sei gol negli ultimi quattro match nazionale compresa, è in pole tra i marcatori a 2,55, stessa quota di Lorenzo Lucca, cresciuto nel settore giovanile granata, mentre Scott Mctominay – match winner un anno fa – è dato a 2,95. Tra i padroni di casa occhio ai due ex Duvan Zapata, proposto a 4,20 e Giovanni Simeone a 4,90, con il Cholito capocannoniere granata con due gol, siglati entrambi all’Olimpico di Roma.
EMT/Agipro