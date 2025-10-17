COPERTINA

Napoli, Conte fa il punto sugli infortuni: “Buongiorno e Politano recuperati, per Rrahmani e Lobotka valutazioni in corso”

Vincenzo Letizia 17 Ottobre 2025 0 39 sec read

In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha aggiornato sull’evoluzione dello stato fisico della squadra.

Tra le note positive, Edoardo Buongiorno è tornato in gruppo dopo qualche seduta e ora è considerato recuperato. Anche Matteo Politano ha fatto il suo rientro negli allenamenti con il resto della squadra.

Sul fronte degli altri acciaccati, il tecnico si è mostrato più prudente. Amir Rrahmani sta proseguendo il percorso di recupero, “sta andando abbastanza bene”, ha detto Conte. Stanislav Lobotka ha iniziato la sua fase riabilitativa, ma la sua piena disponibilità è ancora da valutare.

Conte ha sottolineato come, nel corso della stagione, il Napoli sarà chiamato a gestire un calendario fitto — “7 partite in 22 giorni” — che impone rotazioni e un’attenzione particolare alla condizione fisica dei giocatori.

