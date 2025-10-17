De Luca, Petrazzuolo, Pavarese, Fava, Verna e Cammaroto ai microfoni di NM LIVE

NM LIVE – De Luca: “Il Napoli non può fare un turnover eccessivo a Torino, bisogna vincere”

NAPOLI – FRANCESCO DE LUCA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Azzurri in Nazionale? Sicuramente tornano carichi, anche i nazionali italiani, Di Lorenzo e Spinazzola hanno fatto bene, De Bruyne ha segnato gol importanti, come McTominay e Hojlund. Il Napoli si prepara bene alle prossime partite, il Torino è una squadra allestita per raggiungere determinati obiettivi, ma si trova con pochi punti. Poi ci sarà il PSV, è una partita che il Napoli deve vincere. Poi lo scontro diretto, domani ci sarà Roma-Inter, ma il Napoli deve mettere attenzione contro il Torino, per un eventuale allungo in classifica. Formazione anti Torino? E’ normale che Conte faccia delle valutazioni, visto che si gioca ogni tre giorni, come è successo a Milano con Marianucci. Non è escluso che ci saranno delle valutazioni anche per chi viene da un infortunio. Il Napoli non può fare un turnover eccessivo a Torino, perchè deve vincere. Il problema può essere di testa, ma siamo anche in una fase di rodaggio sulle tre partite ravvicinate, il Napoli ha preso gol in alcune partite e ha fatto fatica in alcune gare. Serve un pò più di determinazione in attacco, serve quel gol in più, per permettere alla squadra di non soffrire. Hojlund? Sorprende un pò il fatto che lo United dia via dei calciatori così importanti e dei prezzi importanti. Poi ci sono delle necessità, come l’equilibrio finanziario. Non so quanto sia migliorabile l’intesa con De Bruyne, se De Bruyne fa assist e Hojlund segna c’è poco da migliorare, già va bene così. Fatto sta che Hojlund è il titolare e che De Bruyne deve giocare, bisogna capire come gestire gli spazi a centrocampo, non sempre ci può essere la scelta di far giocare i quattro centrocampisti, non sempre si può fare la scelta di lasciare fuori uno tra De Bruyne e McTominay. Il Napoli dopo la partita col Milan ha fatto due vittorie importanti con De Bruyne protagonista. La questione cambio è stata gestita bene, come una cosa di campo, anche se è evidente che non l’ha presa bene. Nessuno a De Bruyne ha garantito il posto da titolare, ma se viene a Napoli un calciatore di quel livello, pensa di poter giocare tutte le partite, o quasi”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Vedremo un Napoli bello carico, Conte non vuole cali di tensione, le ultime sulla formazione contro il Torino”

NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Vigilia di Torino-Napoli con Conte in conferenza stampa, i temi sono quelli che conosciamo, riguardano ovviamente la partita con il Torino. Si tratta di saper gestire le forze, ci saranno impegni ravvicinati, dopo il Torino, ci sarà il PSV e poi ci sarà Napoli-Inter. Massima concentrazione con il Torino e le scelte di formazione potrebbero essere dettate dalla vicinanza di queste partite. Da decidere tra Milinkovic-Savic e Meret quali partite disputeranno. Per la difesa poche sorprese: Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e a sinistra immagino Spinazzola, in vantaggio su Gutierrez e Olivera. Neres dovrebbe essere il sostituto di Politano, confermato Gilmour al posto di Lobotka, poi McTominay e De Bruyne. In attacco, spazio a Hojlund, con una vena realizzativa straordinaria, è un giocatore fantastico, poi vediamo se ci saranno delle sorprese. Per le scelte legate alla Champions, immagino che Conte non vuole cali di tensione, quindi immagino che vedremo un Napoli bello carico”.

NM LIVE – Pavarese: “Il Napoli deve essere bravo a non dare troppa fiducia al Torino, Conte lavora per creare una macchina perfetta”

NAPOLI – GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Torino-Napoli? Sono le due società dove mi sono formato e dove sono cresciuto, mi hanno consentito di poter esprimere tutto me stesso. Il Napoli è primo in classifica, questo turno che dovrebbe consentire agli azzurri di essere soli in vetta sulla carta, ma le insidie sono dietro l’angolo, è comunque una partita difficile, perchè incontra una squadra che vuole fare bene e che vuole ritrovare il feeling con il pubblico. Ha vinto solo in trasferta e vuole riprendere il rapporto con i tifosi, che sono in contrasto con Cairo. Il Napoli deve essere bravo a non dare troppa fiducia al Torino, ma Conte e i calciatori sanno che bisogna fare bene. Simeone resterà per sempre nei cuori dei napoletani, ha fatto bene a Napoli, ma ha fatto bene a scegliere il Torino, per tornare ai suoi livelli. Poi c’è Baroni, anche a lui siamo legati, ricordiamo il gol che ci regalò il secondo scudetto. Gli auguro lunga vita al Torino, ma dalla prossima giornata, perchè qui non ce n’è per nessuno. I rigori segnati da De Bruyne? Già tirarli dimostri di avere personalità e forza mentale, poi bisogna tirarlo per segnare e tante volte il portiere può avere anche la meglio. Intesa De Bruyne-Hojlund? E’ un intesa che deve continuare a crescere, come quella di tutta la squadra. Conte lavora per creare una macchina perfetta, gli innesti non sono stati messi a caso, perchè sono attinenti alle necessità di questa squadra. Formazione? Io non vivo gli allenamenti, quando arrivò Hojlund nessuno pensò che Conte avrebbe preferito lui a Lucca, invece ci ha smentito. E’ chiaro che l’allenatore farà giocare chi dà garanzie, ma con la partita di domani inizia un ciclo complicato, mai come ora bisogna dosare le energie di tutti e ci sarà spazio per tutti e bisogna farsi trovare pronti. Juan Jesus e Spinazzola? Le possibili cessioni forse erano fantasie, non credo che Conte abbia mai pensato di metterli sul mercato. Stiamo parlando di due giocatori di grandissima personalità e sono parte integrante del gruppo, sanno qual’è il Conte pensiero e hanno il senso di appartenenza di questa squadra. Non credo che Conte abbia mai pensato di cederli, poi Spinazzola ha conquistato di nuovo la nazionale. Champions? La Champions è tutt’altra cosa: bisogna allestire una formazione per arrivare ai sedicesimi. Sono convinto che questa squadra arrivi in semifinale”.

NM LIVE – Fava: “Napoli, bene l’intesa Hojlund-De Bruyne, speriamo rientri presto Lukaku, turnover? Conte può gestire la situazione”

NAPOLI – DINO FAVA, ex attaccante dell’Udinese, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Intesa De Bruyne e Hojlund? I presupposti sono quelli giusti, non vedo l’ora che rientri Lukaku, per dare al Napoli la possibilità di dire la sua su tutte le competizioni. Per un attaccante avere un centrocampista che vede i tuoi movimenti è un piacere. Quando ero a Udine, Spalletti si arrabbiava tanto se i centrocampisti non vedevano i movimenti degli attaccanti. Quanti rigori ho sbagliato? Ho iniziato tardi a tirarli, in Serie A e in Serie B c’erano sempre quelli che li tiravano meglio, ma li ho anche sbagliati. Non è scontato segnare un rigore, è impegnativo e chi li calcia ha tutto da perdere, c’è una responsabilità importante addosso, soprattutto quando può cambiare l’esito della partita. Turnover ragionato? In questo caso, Conte saprà gestire la situazione anche se, conoscendolo, fa poco turnover, ma credo che lo faccia un pò per chi viene dagli infortuni. Speriamo che siano finiti gli infortuni, perchè c’è bisogno di tutti. Non si riesce a fare degli allenamenti decenti, perchè stai lì che devi recuperare, soprattutto in partite ravvicinate”.

NM LIVE – Verna: “Napoli, l’esame di quest’anno è il turnover, Hojlund farà grandi cose”

NAPOLI – CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Attentato a Sigfrido Ranucci? E’ una giornata buia per noi giornalisti, per il giornalismo e per la democrazia. Ad aprile ho presentato a Pomigliano D’Arco il suo libro e arrivò con la scorta. Lui ha subito molti attacchi per Report, uno anche aziendale, che avrebbe sottratto buona parte della redazione di report con un concorso interno, sottraendoli a Sigfrido Ranucci. C’è stata una manifestazione qualche mese fa sotto la sede della Rai di Napoli, ci sono stato anche io. Siamo tutti Sigfrido. Torino-Napoli? Per Buongiorno sono preoccupato, visto che ci sono stati reiterati episodi. L’esame di quest’anno è il turnover. Ci sono nove calciatori nuovi e ci sono tanti impegni. Il turnover è obbligato e bisogna farlo, Conte deve gestire questo equilibrio. Col Torino è una partita diversa rispetto all’anno scorso e serve pazienza, il Napoli è comunque capolista e si trova in una buona posizione in Champions, dal punto di vista del gioco non siamo soddisfatti, bisogna crescere su questo. Hojlund e De Bruyne? Hojlund farà grandi cose, credevo in lui anche per il dopo Osimhen. Non so quanti gol potrà fare, vedremo anche quando tornerà Lukaku. Il Napoli ha preso il sostituto del belga, però poi si troverà tre centravanti”.

NM LIVE – Cammaroto: “Napoli, Norton Cuffy e Juanlu Sanchez i nomi per il vice Di Lorenzo, occhio alle sorprese, ecco le ultime”

NAPOLI – EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Juanlu Sanchez? Rispunta Juanlu Sanchez, anche se il Napoli ha una linea abbastanza chiara, porterà avanti più di una trattativa per il vice Di Lorenzo, con l’obiettivo di arrivare a un accordo con i calciatori. Sono Norton Cuffy e Juanlu Sanchez gli obiettivi. Il Napoli porterà avanti le due trattative, ma occhio a qualche sorpresa. Vedremo se Genoa e Siviglia molleranno a gennaio e poi il Napoli deciderà su chi puntare. Quest’estate sono stati fatti i lavori per allungare la rosa e aumentare la competitività dell’organico, il prossimo anno si punterà ad alzare l’asticella. Non ci saranno a 9-10 acquisti e il Napoli vuole puntellare la rosa con 3-4 nomi importanti. Entreranno pesantemente in scena per l’undici titolare. Ci sono due orizzonti a cui guardare: da quello che mi risulta uno che porta a un attenzione ai profili in uscita dall’Arabia. Il prossimo anno dall’Arabia torneranno Milinkovic-Savic, che non dispiacerebbe a Conte. L’altro orizzonte a cui si sta affacciando il Napoli è un attenzione al calcio sudamericano, potrebbe arrivare qualche profilo di spessore da lì. Manna sta lavorando a qualche scommessa interessante. Torino-PSV-Inter? L’anello di congiunzione è il nome di Noa Lang. Per lui sta arrivando il bivio ed è il momento di dimostrare che l’investimento sia quello giusto. Se non gioca, cominciamo a proiettarci su altri ragionamenti a gennaio”.