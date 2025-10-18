Gravina: “Napoli snodo fondamentale per il calcio che conta. Merita di essere tra le sedi di Euro 2032”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha sottolineato l’importanza strategica di Napoli nel panorama calcistico nazionale, in vista della definizione delle città che ospiteranno Euro 2032, il grande evento continentale che l’Italia condividerà con la Turchia.

“Napoli oggi rappresenta uno snodo fondamentale per il calcio che conta — ha dichiarato Gravina ai nostri microfoni —. È il simbolo dello sviluppo del nostro calcio nel Sud Italia e sta crescendo come polo sportivo di rilievo sia nazionale che internazionale. Avere Napoli tra le cinque città che ospiteranno Euro 2032 sarebbe un motivo di orgoglio per la FIGC e per l’intero Paese.”

Il numero uno della Federazione ha poi aggiunto un auspicio concreto sul fronte delle infrastrutture: “Ci auguriamo che questa città possa avere il giusto riconoscimento che merita e uno stadio all’altezza della sua realtà sportiva e tecnica, che in questi anni sta vivendo una crescita importante.”

Napoli, dunque, si candida con forza a diventare una delle protagoniste di Euro 2032, puntando su passione, tradizione e rinnovamento.