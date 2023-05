Juventus, Elkann: “Lavoriamo per proteggere il club. Giuntoli? Decide lui…”

“Noi stiamo lavorando, e il presidente Ferrero con l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo tutto come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità, in modo tale da proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi ma soprattutto del calcio italiano e non solo”. A parlare della situazione Juve è John Elkann, ceo Exor e presidente della Fondazione Agnelli, a margine della presentazione del progetto Matabì nella scuola “Giuseppe Quarati” a Napoli.

John Elkann ha poi proseguito dichiarando: “Indubbiamente per la Juventus questo è stato un anno molto difficile fuori dal campo. In campo però – ha spiegato Elkann – la squadra ha dimostrato di essere ad oggi seconda e di disputare giovedì la semifinale dell’Europa League”.

“Il calcio è importante per il nostro paese, è importante per l’Europa e la Juventus non è il problema, ma è parte della soluzione”, ha poi proseguito. “Stiamo vivendo un momento in cui è importante che il calcio italiano sia forte e che il calcio europeo sia forte, in quanto la Premier League, come si è visto anche quest’anno, continua a rafforzarsi creando un divario che diventa preoccupante”.

Infine anche una parentesi sul Napoli e su Giuntoli: “Napoli ha ragione di festeggiare questo scudetto, complimenti a loro. Giuntoli? Ha tante scelte, sceglierà lui”.

